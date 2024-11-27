Волгоград и Волжский остались в хвосте рейтинга качества жизни

Такую же оценку два города Волгоградской области получили и по итогам 2023 года. Среди 19 российских городов, оказавшихся в хвосте рейтинга, помимо Волгограда и Волжского, оказались Астрахань, Тамбов, Чита, Якутск, Кемерово, Оренбург, Саранск и другие.
Эксперты назвали слабые стороны Волгограда и Волжского, над которыми требуются поработать властям. Так, в Волгограде одна из болезненных проблем, с которыми сталкиваются горожане, это ЖКХ. Также не все в порядке в миллионнике с экологией, образованием, условиями ведения бизнеса. В Волжском ключевыми проблемами названы ЖКХ, уровень жизни, образование и экология. Также жители двух городов Волгоградской области, подчеркнули аналитики, находятся в высокой степени готовности уехать в другие регионы ради лучшей жизни.
Между тем, безоговорочными лидерами среди российских городов по качеству жизни стали Москва, Грозный, Санкт-Петербург, Тюмень, Севастополь, Сочи, Калуга, Екатеринбург, Сургут, Казань.
В группе с достаточно высоким качеством жизни эксперты отнесли Калининград, Вологду, Ярославль, Смоленск, Рязань, Тюмень, Нижний Тагил, Чебоксары, Череповецк, Сургут и еще несколько населенных пунктов с таким статусом.
При составлении рейтинга в исследовании учитывался целый ряд маркеров, определяющих качество жизни. В частности, оценивались уровень материального благополучия жителей и преступности, доступность недвижимости и культурных ценностей, уровень медобслуживания, состояние экологии и дорожного хозяйства, работа учреждений образования, ЖКХ, мнение жителей о работе городских властей, в том числе жалобы на надзорные и контрольные органы, конфликтность общественных отношений. Также аналитики принимали во внимание готовность жителей к переезду в другие города.