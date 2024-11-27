Волгоград и Волжский остались в хвосте рейтинга качества жизни

Эксперты назвали слабые стороны Волгограда и Волжского, над которыми требуются поработать властям. Так, в Волгограде одна из болезненных проблем, с которыми сталкиваются горожане, это ЖКХ. Также не все в порядке в миллионнике с экологией, образованием, условиями ведения бизнеса. В Волжском ключевыми проблемами названы ЖКХ, уровень жизни, образование и экология. Также жители двух городов Волгоградской области, подчеркнули аналитики, находятся в высокой степени готовности уехать в другие регионы ради лучшей жизни.