Стало известно, на что потратят дополнительные доходы бюджета Уфы

С докладом по проекту изменений выступил заместитель главы — начальник финуправления администрации Уфы Рустем Акбашев. Он отметил, что изменения в финансовом документе обусловлены доведением межбюджетных трансфертов из бюджета республики на финансирование отдельных мероприятий на 2024 год в сумме 590 млн рублей, на 2025 год — 228 млн рублей и на 2026 год в сумме 37,7 млн рублей. Также были увеличены налоговые и неналоговые доходы на 2024 год на 350 млн рублей и на 35 млн рублей на 2025 год.