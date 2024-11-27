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Стало известно, на что потратят дополнительные доходы бюджета Уфы

В Уфе на заседании городского совета депутаты приняли решение о внесении изменений в бюджет столицы республики на 2024 и плановый период 2025, 2026 годов.

Источник: Башинформ

С докладом по проекту изменений выступил заместитель главы — начальник финуправления администрации Уфы Рустем Акбашев. Он отметил, что изменения в финансовом документе обусловлены доведением межбюджетных трансфертов из бюджета республики на финансирование отдельных мероприятий на 2024 год в сумме 590 млн рублей, на 2025 год — 228 млн рублей и на 2026 год в сумме 37,7 млн рублей. Также были увеличены налоговые и неналоговые доходы на 2024 год на 350 млн рублей и на 35 млн рублей на 2025 год.

Кроме того, в связи с частичным погашением кредита кредитных организаций за счет собственных средств в сумме 100 млн рублей внесены соответствующие изменения в программу муниципальных внутренних заимствований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Рустем Акбашев сообщил, что дополнительные налоговые и неналоговые доходы направлены на предоставление единовременной денежной выплаты уфимцам, заключившим контракт о прохождении военной службы, а также на зарплату работникам социальной сферы, благоустройство дорог, организацию перевозок муниципальным электротранспортом и другие цели.

экономика
бюджет