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В Екатеринбурге улицу Карасьевскую открыли на год раньше срока

В Екатеринбурге улица Карасьевская открыта для движения транспорта на год раньше срока. Проехать теперь можно по участку от Майской до Осоковой, сообщает мэрия.

Как отмечает градоначальник Алексей Орлов, таким образом, второй этап работ завершен. В рамках первого была сделана дорога между Евгения Савкова и Майской. Ее открыли в 2023 году. А теперь, с окончанием второго, жители Мичуринского получили еще один выезд с территории микрорайона и могут добраться по нему до ЕКАДа и в центр города.

Протяженность проезжей части составила 413 метров, а ширина — семь метров. Также строители обустроили сети уличного освещения, дождевую канализацию, велодорожки, остановочные карманы и тротуары. В 2025 году по Карасьевской планируется запустить автобусное движение.