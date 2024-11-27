В Екатеринбурге улицу Карасьевскую открыли на год раньше срока

Как отмечает градоначальник Алексей Орлов, таким образом, второй этап работ завершен. В рамках первого была сделана дорога между Евгения Савкова и Майской. Ее открыли в 2023 году. А теперь, с окончанием второго, жители Мичуринского получили еще один выезд с территории микрорайона и могут добраться по нему до ЕКАДа и в центр города.