Омск официально признали не готовым к зиме по вине ТГК-11

В среду, 27 ноября, мэр Сергей Шелест сообщил, что Ростехнадзор признал Омск неготовым к зиме. Об этом глава города рассказал в своём телеграм-канале.
«Полномочный представитель президента в СФО Анатолий Анатольевич Серышев достаточно жёстко оценил степень готовности ряда сибирских городов к зиме. В список наряду с Новосибирском, Иркутском, Юргой, Новокузнецком и ещё целым рядом городов попал и Омск», — отметил Шелест.
Как следует из акта Ростехнадзора, который мэр приложил к своему сообщению, причиной неготовности является ТГК-11. Главный производитель городского тепла провёл серьёзные работы, чтобы устранить все замечания, сделанные во время подготовки к отопительному сезону, однако полностью выполнить требования проверяющих не удалось. Сергей Шелест надеется, что это будет сделано в ближайшее время.