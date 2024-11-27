Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омск официально признали не готовым к зиме по вине ТГК-11

Ростехнадзор подписал соответствующий акт.

Источник: Om1 Омск

В среду, 27 ноября, мэр Сергей Шелест сообщил, что Ростехнадзор признал Омск неготовым к зиме. Об этом глава города рассказал в своём телеграм-канале.

«Полномочный представитель президента в СФО Анатолий Анатольевич Серышев достаточно жёстко оценил степень готовности ряда сибирских городов к зиме. В список наряду с Новосибирском, Иркутском, Юргой, Новокузнецком и ещё целым рядом городов попал и Омск», — отметил Шелест.

Как следует из акта Ростехнадзора, который мэр приложил к своему сообщению, причиной неготовности является ТГК-11. Главный производитель городского тепла провёл серьёзные работы, чтобы устранить все замечания, сделанные во время подготовки к отопительному сезону, однако полностью выполнить требования проверяющих не удалось. Сергей Шелест надеется, что это будет сделано в ближайшее время.