Омск официально признали не готовым к зиме по вине ТГК-11

Как следует из акта Ростехнадзора, который мэр приложил к своему сообщению, причиной неготовности является ТГК-11. Главный производитель городского тепла провёл серьёзные работы, чтобы устранить все замечания, сделанные во время подготовки к отопительному сезону, однако полностью выполнить требования проверяющих не удалось. Сергей Шелест надеется, что это будет сделано в ближайшее время.