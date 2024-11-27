Минздрав Прикамья ответил на жалобы сотрудников скорой помощи на зарплату

Министерство здравоохранения Пермского края прокомментировало perm.aif.ru жалобы сотрудников скорой помощи из Кудымкара, которые сообщили о низкой зарплате.
Речь идёт об обращении от медицинских работников из Кудымкарского округа, которые записали видео, адресованное губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. В ролике они рассказали, что после изменений в системе оплаты труда у сотрудников уменьшилась оплата труда.
Часть работников думает о смене места работы, так как, по их словам, зарплаты у фельдшеров стали меньше, чем у медсестёр в поликлиниках. На обращение медработников обратила внимание также прокуратура Пермского края.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию в Минздраве Пермского края. В министерстве пояснили, что заработная плата ведётся согласно нормативам, а также рассказали о том, как формируются специальные выплаты, на которые также пожаловались медработники.
«Специальные социальные выплаты регулируются федеральным законодательствам и распространяются на все регионы страны. Нововведения в порядке их выплаты и размерах обусловлены внесением изменений в соответствующее Постановление Правительства РФ. Администрации учреждения поручено вести разъяснительную работу в части изменений нормативной базы, касающихся регулирования системы оплаты труда», — сообщили perm.aif.ru в Минздраве региона.
Ведомство уточнило, что администрация медицинского учреждения должна проводить разъяснительную работу об изменениях в оплате труда. Сейчас министерство проверяет то, как в заведении проводят исполнение постановления.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал подробности проблем, с которыми столкнулись сотрудники скорой помощи. По словам медработников, многие из них вынуждены перерабатывать и работать без выходных.