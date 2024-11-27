Сочи вошел в топ-5 городов России с лучшим качеством жизни

Сочи вошел в список российских городов с наилучшим качеством жизни за 2024 год. Курорт занял в рейтинге четвертое место, говорится в исследовании Финансового университета при Правительстве РФ.
Индекс качества жизни вычислялся на основании социологических опросов, анализа открытых данных и других источников информации. В исследование были включены жалобы на городскую среду, а также мнения горожан о положительных и отрицательных аспектах жизни в Сочи.
В ходе исследования выяснилось, что туристы и сами сочинцы отмечают высокий уровень медицинских услуг, доступность и качество местного образования, а также довольны экологией и благоустройством города.
Сочи получил индекс 71,8, что позволило ему занять четвертую строчку. На первом месте рейтинга расположилась Москва (81,1), далее следует Грозный (80,6), и замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (71,9).
В список городов попал также Новороссийск. Он занял 23-е место с индексом 64,8. Краснодар с 62 баллами расположился на 43-й позиции.
Ранее стало известно, что вокзалы Сочи стали лидерами по числу пассажиров в 2024 году.