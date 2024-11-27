Стало известно, как будет рассчитываться размер компенсации за отопление в Молдове.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что семьям с низкими доходами компенсации за энергию, начиная с холодного сезона 2024−2025 гг., будут предоставляться в денежной форме. Это предоставит бенефициарам больше гибкости, чтобы лучше управлять своим семейным бюджетом. При этом отмечается, что формула расчёта для установления компенсаций изменена по сравнению с холодным периодом 2023−2024 гг.: в этом году расчёты не будут привязаны к фактическому объёму потребления энергии, а будут зависеть от норм энергопотребления, которые предстоит утвердить, а также от доходов домохозяйства. При этом компенсации для каждого домохозяйства будут рассчитываться индивидуально.