Стало известно, как будет рассчитываться размер компенсации за отопление в Молдове.
Подготовлен проект, согласно которому учитываться станут нормы потребления энергии и доходов домохозяйства, привязки к фактическому потреблению не будет.
В Молдове размер компенсации за отопление не будет привязан к фактическому потреблению, а будет рассчитываться, исходя из норм потребления энергии и доходов домохозяйства.
Это следует из проекта Регламента о предоставлении компенсаций за отопление в денежной форме, который рассмотрела Госканцелярия.
В документе регламентирован механизм установления и выплаты компенсаций за энергию в денежной форме. В нём также оговорена процедура регистрации в информационной системе «Энергетическая уязвимость» (SIVE), порядок рассмотрения заявок, расчёта и выплаты компенсаций.
Так, расчёт компенсаций будет осуществляться до 8 числа месяца, следующего за отчётным, на базе данных, доступных в информационной системе на 28 ноября и 25 число следующих месяцев.
Все заявки будут проходить несколько этапов: проверка энергетической неуязвимости, установление минимального уровня расходов домохозяйства, ежемесячного дохода домохозяйства, доходы, располагаемые для оплаты энергии, стоимость энергии в холодный период года, а также расчёт соотношения расходов на энергоресурсы и доходов на оплату энергии.
Из списка потенциальных бенефициаров сразу будут отсеиваться члены домохозяйства, у которых есть недвижимость стоимостью более 2,5 млн леев или доходы в виде дивидендов на сумму более 300 тыс. леев, члены домохозяйства, которые менее 3 месяцев за последние 8 месяцев проживают на территории Молдовы, а также если расчётная среднемесячная стоимость энергии, рассчитанная на основе исторического потребления предыдущего сезона выше эквивалента стоимости 350 куб. м газа по цене, установленной НАРЭ на 1 октября этого года
В пояснительной записке к проекту отмечается, что семьям с низкими доходами компенсации за энергию, начиная с холодного сезона 2024−2025 гг., будут предоставляться в денежной форме. Это предоставит бенефициарам больше гибкости, чтобы лучше управлять своим семейным бюджетом. При этом отмечается, что формула расчёта для установления компенсаций изменена по сравнению с холодным периодом 2023−2024 гг.: в этом году расчёты не будут привязаны к фактическому объёму потребления энергии, а будут зависеть от норм энергопотребления, которые предстоит утвердить, а также от доходов домохозяйства. При этом компенсации для каждого домохозяйства будут рассчитываться индивидуально.
Проект должно утвердить правительство, отмечает Инфомаркет.