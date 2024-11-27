Мусорное RDF-топливо используется в Беларуси

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что в Беларуси получены первые тонны RDF-топлива, пишет БелТА.
Как объяснили в МинЖКХ, в Волковыске реализовали первый проект по сжиганию RDF-топлива на цементном заводе. Данный вид топлива на заводе применяют как замену природному газу и углю.
— Это позволяет снижать себестоимость и повышать энергетическую составляющую, — прокомментировал первый замглавы МинЖКХ Андрей Бекета.
Также первые тонны мусорного RDF-топлива получили на Гродненском мусороперерабатывающем заводе. Они прошли успешные испытания.
Но еще чиновник пояснил, что и в Минске на мусороперерабатывающем заводе реализуют проект подобный волковысскому. В столице начнут производить RDF-топливо, калорийность которого сопоставима с древесными гранулами.
В свою очередь начальник управления регулирования обращения с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Тарасов обратил внимание на то, что использование твердых коммунальных отходов путем создания из них RDF-топлива предусматривает Национальная стратегия. Но еще одним из основных направлений является компостирование твердых коммунальных отходов для грунта, который потом можно будет использовать для озеленения территорий.
Тем временем европейские синоптики предупредили о мокром снеге из-за циклона в Беларуси на 28 и 29 ноября: «Образуется снежный покров и в районе Минска».