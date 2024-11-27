Мусорное RDF-топливо используется в Беларуси

В свою очередь начальник управления регулирования обращения с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Тарасов обратил внимание на то, что использование твердых коммунальных отходов путем создания из них RDF-топлива предусматривает Национальная стратегия. Но еще одним из основных направлений является компостирование твердых коммунальных отходов для грунта, который потом можно будет использовать для озеленения территорий.