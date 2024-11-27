Эксперт по фондовому рынку Антонов предсказал доллар по 115 рублей в 2024 году

«Многое зависит от того, как скоро у России сформируются альтернативные каналы ввода-вывода инвалюты, способные состыковать ее спрос и предложение. Это позволит опустить доллар к 100 рублям или даже ниже. А пока на рынке присутствует серьезный дисбаланс и финансовые власти не торопятся вмешиваться в ситуацию, давление на рубль сохранится. По окончании налогового периода, который лишь сдерживает ослабление рубля, доллар уже протестировал отметку в 110 рублей. На ажиотажной волне нельзя исключать и более высоких значений», — отметил Шепелев.