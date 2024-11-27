В Гагаузии представили проект бюджета на 2025 год

Так, согласно документу, доходы и расходы бюджета автономии составят 1 миллиард 566 миллионов 306 тысяч 500 леев. По словам главы управления финансов Татьяны Дойчевой, несмотря на сложную экономическую ситуацию, бюджет следующего года сохранит свою «яркую социальную направленность».