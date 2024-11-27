В Гагаузии представили проект бюджета на 2025 год

Так, согласно документу, доходы и расходы бюджета автономии составят 1 миллиард 566 миллионов 306 тысяч 500 леев. По словам главы управления финансов Татьяны Дойчевой, несмотря на сложную экономическую ситуацию, бюджет следующего года сохранит свою «яркую социальную направленность».
«В проект бюджета включены все действующие социальные и экономические программы. Проект сбалансирован и дефицита не предусматривает», — уточнила Дойчева.
Собственные доходы бюджета региона, в который входят центральный бюджет, бюджеты трех районов автономии, а также 26 примэрий, составляют 657 миллионов 333 тысячи 700 леев (42%), трансферты из госбюджета Молдовы — 908 миллионов 972 тысячи 800 леев (58%).