Жители Кубани хотят получать более 74 тысяч рублей в месяц

На Кубани на 17% выросли зарплатные ожидания граждан. Жители региона в среднем хотят зарабатывать 74 247 рублей в месяц.
По данным опроса платформы для объявлений, самые высокие зарплатные ожидания у жителей Москвы — они хотят получать 128 211 рублей. А в Ямало-Ненецком автономном округе планку средней зарплаты поставили в 102 514 рублей.
Также аналитики рассказали, что больше всего зарплатные ожидания выросли у работников автосервисов. Если в 2023 году специалисты хотели получать по 78 тысяч рублей, то в 2024 году в резюме прописывают более 99 тысяч. На 22% увеличились финансовые запросы у представителей пищевого производства и мастеров по ремонту техники.