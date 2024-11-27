Жители Кубани хотят получать более 74 тысяч рублей в месяц

Также аналитики рассказали, что больше всего зарплатные ожидания выросли у работников автосервисов. Если в 2023 году специалисты хотели получать по 78 тысяч рублей, то в 2024 году в резюме прописывают более 99 тысяч. На 22% увеличились финансовые запросы у представителей пищевого производства и мастеров по ремонту техники.