Почти 17 тысяч рублей готовы потратить новосибирцы на новогодние подарки

В преддверии декабря россияне уже начинают задумываться о новогодних подарках. При этом нужно подумать не только о том, что дарить, но и сколько это будет стоить. Аналитики SuperJob провели опрос среди 3000 экономически активных новосибирцев и заключили, что жители региона в среднем готовы потратить на подарки 16 800 рублей.
— Дарить подарки на новый год будут 8 из 10 опрошенных. 67% планируют сделать подарки своим родным, 35% — второй половинке, 23% — друзьям, а 15% — себе. Также 13% опрошенных намерены порадовать коллег. При этом каждый седьмой респондент (14%) рассказал, что закупать подарки не планирует, — информируют аналитики.
Исследователи также констатировали, что чем выше у респондентов доход, тем меньше они готовы тратиться на друзей и больше — на любимых людей.
При этом в прошлом году новосибирцы планировали потратить на подарки 13 тысяч рублей.