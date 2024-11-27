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Почти 17 тысяч рублей готовы потратить новосибирцы на новогодние подарки

При этом готовить сюрприз будут только 8 из 10 опрошенных.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии декабря россияне уже начинают задумываться о новогодних подарках. При этом нужно подумать не только о том, что дарить, но и сколько это будет стоить. Аналитики SuperJob провели опрос среди 3000 экономически активных новосибирцев и заключили, что жители региона в среднем готовы потратить на подарки 16 800 рублей.

— Дарить подарки на новый год будут 8 из 10 опрошенных. 67% планируют сделать подарки своим родным, 35% — второй половинке, 23% — друзьям, а 15% — себе. Также 13% опрошенных намерены порадовать коллег. При этом каждый седьмой респондент (14%) рассказал, что закупать подарки не планирует, — информируют аналитики.

Исследователи также констатировали, что чем выше у респондентов доход, тем меньше они готовы тратиться на друзей и больше — на любимых людей.

При этом в прошлом году новосибирцы планировали потратить на подарки 13 тысяч рублей.