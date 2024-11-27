Почти 17 тысяч рублей готовы потратить новосибирцы на новогодние подарки

В преддверии декабря россияне уже начинают задумываться о новогодних подарках. При этом нужно подумать не только о том, что дарить, но и сколько это будет стоить. Аналитики SuperJob провели опрос среди 3000 экономически активных новосибирцев и заключили, что жители региона в среднем готовы потратить на подарки 16 800 рублей.