В Пермском крае с 2025 года тарифы ЖКУ проиндексируют на 21%

Правительство РФ утвердило индексацию тарифов ЖКУ на 2025 год, а также плановые 2026 и 2027 годы. В этом году тарифы выросли с 1 июля в среднем по стране на 9,8%.
В Пермском крае средний рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги составил 10,8%. В Перми на водоснабжение и водоотведение превышение тарифа не превысило 15,1%, на тепловую энергию — 12,8%. Предельно допустимое отклонение по муниципальным образованиям ограничили 4,9%.
С 1 июля 2025 года платежи по ЖКУ в Пермском крае вырастут еще на 21,1% с предельным отклонением 4,2%. Это самый большой рост тарифов среди всех регионов России.
Самый маленький рост в 2025 году будет в Амурской области — 8,6%. В Москве плату за ЖКУ в среднем планируют повысить на 15%.
В целом по стране индексация 2025 года составит 11,9%. Тарифы продолжат расти в 2026 и 2027 годах. Эксперты считают, индексация тарифов на ЖКУ происходит из-за роста стоимости топливно-энергетических ресурсов, а также уровня инфляции в стране.