Министр энергетики Виктор Парликов совершил визит в Санкт-Петербург, где обсудил с «Газпромом» поставки газа в Молдову, однако договоренности пока нет, как и не ясен вопрос: почему ранее руководство Молдовы не озаботилось переговорами с соседней Украиной, которая может с 1 января 2025 года запретить транзит через свою территорию. А это означает, что страна может погрузиться во мглу, поскольку более 80 процентов электроэнергии для правого берега вырабатывает Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье.