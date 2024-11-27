Молдову ждет сложная зима: тариф на газ может вырасти почти на 40%

Свежо предание, да верится с трудом: до президентских выборов премьер-министр Молдовы Дорин Речан, назначенный правящей партией «Действие и солидарность» (PAS), заявлял о том, что никакого повышения цен на газ для конечных потребителей не будет. И вот сейчас этот тариф может возрасти на 39,7%, что станет катастрофой для сотен тысяч семей в Молдове, поскольку они просто физически на смогут рассчитываться по таким фактурам.
Министр энергетики Виктор Парликов совершил визит в Санкт-Петербург, где обсудил с «Газпромом» поставки газа в Молдову, однако договоренности пока нет, как и не ясен вопрос: почему ранее руководство Молдовы не озаботилось переговорами с соседней Украиной, которая может с 1 января 2025 года запретить транзит через свою территорию. А это означает, что страна может погрузиться во мглу, поскольку более 80 процентов электроэнергии для правого берега вырабатывает Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье.
Об этом в программе «Экспертиза» говорим c экспертом в области энергетики Сергеем Унгуряну.