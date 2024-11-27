Режим работы более 250 торговых объектов в Беларуси будет продлен в предновогодние дни

В преддверии праздников в объектах общественного питания организован прием предварительных заказов и разработаны праздничные меню. В ресторанах и кафе организован прием заказов на обслуживание новогодних и рождественских огоньков, корпоративов и других праздничных мероприятий. Ориентировочная стоимость предновогодних мероприятий — от Br50 до Br330 с человека в зависимости от формата проведения. По словам представителя МАРТ, в саму новогоднюю ночь стоимость может быть немного выше.