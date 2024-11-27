Режим работы более 250 торговых объектов в Беларуси будет продлен в предновогодние дни

«В предпраздничные и праздничные дни по всей стране по согласованию с местными исполнительными органами власти будут продлеваться режимы работы торговых объектов и объектов общественного питания. Планируется продление режима работы более 250 торговых объектов и более 280 объектов общественного питания», — сказала Наталья Мельникова.
В преддверии праздников в объектах общественного питания организован прием предварительных заказов и разработаны праздничные меню. В ресторанах и кафе организован прием заказов на обслуживание новогодних и рождественских огоньков, корпоративов и других праздничных мероприятий. Ориентировочная стоимость предновогодних мероприятий — от Br50 до Br330 с человека в зависимости от формата проведения. По словам представителя МАРТ, в саму новогоднюю ночь стоимость может быть немного выше.
В регионах утверждены планы организационных мероприятий по торговому и бытовому обслуживанию населения в предпраздничные и праздничные дни. «В настоящее время обеспечивается постоянное наличие широкого ассортимента товаров, в том числе востребованных именно в этот период. Работа по тематическому оформлению витрин объектов торговли и общественного питания, торговых и обеденных залов, а также прилегающих территорий и фасадов проводится с середины ноября и завершится примерно в первой декаде декабря», — заключила Наталья Мельникова.