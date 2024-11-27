МАРТ объявил о старте новогодних скидок 10% в Беларуси

Отмечается, что для получения новогодних скидок белорусам не потребуются специальные скидочные карты или какие-либо документы для предоставления. Скидку получат все покупатели и только на белорусские товары. Скидки сразу будут — на полках магазинов. Но при этом акцию визуализируют и отметят специальными ценниками.