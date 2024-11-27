МАРТ объявил о старте новогодних скидок 10% в Беларуси

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли объявили о старте новогодних скидок в Беларуси, пишет БелТА.
В частности, по словам первого замглавы МАРТ Ивана Вежновца, в Беларуси уже доступны к приобретению товары со скидкой в рамках акции «На родныя тавары. Навагодняя знiжка». Новую акцию ведомство организовало совместно с торговлей и производителями. Это позволит поддержать белорусов в предновогодний и новогодний период.
— Скидка будет предоставляться в размере 10% на довольно широкий круг товаров отечественного производства, — прокомментировал чиновник.
При этом часть скидки будет предоставлена изначально производителем, а часть скидки сформируют магазины. Еще Вежновец уточнил, что такие новогодние скидки будут предоставляться на кондитерские изделия, соки, отдельные виды мебели, одежду и обувь. В общем перечне — 20 товарных групп, и постепенно он будет расширяться.
— В течение предновогодних мероприятий и после Нового года наши граждане смогут по достоинству оценить качество белорусской продукции с приятным бонусом в виде 10%-ной скидки, — подчеркнул представитель МАРТ.
Отмечается, что для получения новогодних скидок белорусам не потребуются специальные скидочные карты или какие-либо документы для предоставления. Скидку получат все покупатели и только на белорусские товары. Скидки сразу будут — на полках магазинов. Но при этом акцию визуализируют и отметят специальными ценниками.
Новогодние скидки в Беларуси стартуют уже в ближайшее время. А приобрести белорусскую бытовую технику по данной акции уже можно. Также постепенно будет расти количество магазинов и номенклатура товаров.
А еще МАРТ сказал об отдельной рекламной кампании — «Снежань з беларускай касметыкай», чтобы познакомить белорусских потребителей с различными белорусскими производителями.
— Будем проводить акционные мероприятия, скидочные мероприятия, предоставим возможность попробовать, поговорить с мерчендайзерами, с людьми, которые профессионально этим занимаются, чтобы ознакомить нашего потребителя с возможностями белорусских производителей, — проанонсировал Вежновец. -
Тем временем новогодние ярмарки откроются в Минске с 14 декабря 2024 года. Также церемония зажжения главной елки страны пройдет в Минске 10 декабря 2024 года.