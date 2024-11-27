Эн+ рассказал, как намерен добиваться нулевого углеродного следа

Энергометаллургический холдинг Эн+ поделился с ведущими экспертами и аналитиками отрасли достижениями на пути к углеродной нейтральности до 2025 года в своем третьем отчете. Из документа следует, что компания продолжает работать над сокращением выбросов на 35% к 2035 году и достижением нулевого баланса выбросов и поглощений парниковых газов. Также в Эн+ представили анализ климатических рисков и предложили меры по их минимизации. Подробнее — в нашем материале.