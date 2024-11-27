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МАРТ Беларуси сказал, что будет с ценами на икру и мандарины к Новому году

МАРТ Беларуси рассказал, что будет с ценами на икру и мандарины к Новому году.

Источник: Комсомольская правда

Начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова рассказала, что будет с ценами на икру и мандарины к Новому году. Об этом пишет БелТА.

В частности, со стороны МАРТ нет возможности ограничить себестоимость на продукт не производства Беларуси — в частности, на икру.

— Потому мы будем более предметно смотреть на цены, формируемые импортером и торговлей. Думаю, здесь нарушений не будет. Массовая продажа икры ожидается в декабре, тогда мы сможем больше уделить этому внимание, — заявила Мельникова.

Что касается цен на мандарины, то представитель МАРТ напомнила, что тот или иной субъект торговли покупает товар по коммерческим принципам.

— Если в Российской Федерации будут дорогие мандарины, их привезут из других стран, — привела пример Наталья Мельникова и добавила, что цены будут не намного выше уровня прошлого сезона зимних праздников: — Подорожания мы не ждем. Учитывая, что у нас будут расширенные акции, распродажи, роста цен не только на мандарины, но и на другие товары мы не ждем.

Тем временем глава инициативной группы рассказал, на что жалуются белорусы, подписываясь за выдвижение Александра Лукашенко на президентские выборы-2025. А глава Совета Республики Наталья Кочанова высказалась об активной пропаганде того, чтобы не рожать детей и не выходить замуж.

Кроме того, судья Верховного суда Беларуси ответила на три вопроса о разводе: когда подаренная квартира становится общей, в каком случае жена выплатит половину за шубу и новые замки в квартире.