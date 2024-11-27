МАРТ Беларуси сказал, что будет с ценами на икру и мандарины к Новому году

— Если в Российской Федерации будут дорогие мандарины, их привезут из других стран, — привела пример Наталья Мельникова и добавила, что цены будут не намного выше уровня прошлого сезона зимних праздников: — Подорожания мы не ждем. Учитывая, что у нас будут расширенные акции, распродажи, роста цен не только на мандарины, но и на другие товары мы не ждем.