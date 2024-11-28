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Объем инвестиций — свыше 54,5 млрд рублей: в Ростове построят новый ипподром, на месте старого возведут ЖК

Ростовская область, 27 ноября 2024. DON24.RU. Ростовский ипподром, который сейчас находится на улице Малюгиной, планируют перенести на новое место площадью 37 га на левом берегу Дона, на улице Пойменной вдоль Восточного шоссе.

Как сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко, сейчас разрабатывается эскизный проект. Объем инвестиций оценивается в 4,5 млрд рублей. Возведение объекта планируют начать уже в 2025 году.

Строительство современного ипподрома обсуждалось в рамках заседания Совета по инвестициям.

«Идея о переносе старого комплекса возникла давно, но сейчас появился инвестор, который готов воссоздать этот уникальный исторический для города объект на новом месте», — прокомментировал Алексей Логвиненко.

Согласно разработанной концепции, комплекс будет возведен в едином архитектурном стиле.

На месте старого ипподрома намерены построить многофункциональный жилой комплекс, включающий в себя многоквартирные дома, торгово-развлекательный центр, офисные помещения, а также культурные и спортивные объекты. Кроме того, в состав комплекса войдут два детских сада, школа и подземная парковка.

Алексей Логвиненко сообщил, что поставил перед инвестором условие: строительство жилого комплекса невозможно, пока не начнется возведение нового ипподрома.

«Что очень важно, инвестор сохранит исторический павильон ипподрома. В нем разместятся креативное пространство для детей, хобби-рум, кафе, магазин, выставочная экспозиция. Этот жилищный проект непростой, энергоемкий, рассчитан на период до 2032 года включительно. Инвестор собирается вложить в него более 50 млрд рублей. Отдельно необходимо проработать вопрос с развитием транспортной инфраструктуры вокруг этой территории. К слову, в Генплане уже заложено продление Кировского проспекта до улицы Текучева», — пояснил глава городской администрации.

строительство