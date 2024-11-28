Объем инвестиций — свыше 54,5 млрд рублей: в Ростове построят новый ипподром, на месте старого возведут ЖК

«Что очень важно, инвестор сохранит исторический павильон ипподрома. В нем разместятся креативное пространство для детей, хобби-рум, кафе, магазин, выставочная экспозиция. Этот жилищный проект непростой, энергоемкий, рассчитан на период до 2032 года включительно. Инвестор собирается вложить в него более 50 млрд рублей. Отдельно необходимо проработать вопрос с развитием транспортной инфраструктуры вокруг этой территории. К слову, в Генплане уже заложено продление Кировского проспекта до улицы Текучева», — пояснил глава городской администрации.