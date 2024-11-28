Объем инвестиций — свыше 54,5 млрд рублей: в Ростове построят новый ипподром, на месте старого возведут ЖК

Как сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко, сейчас разрабатывается эскизный проект. Объем инвестиций оценивается в 4,5 млрд рублей. Возведение объекта планируют начать уже в 2025 году.
Строительство современного ипподрома обсуждалось в рамках заседания Совета по инвестициям.
«Идея о переносе старого комплекса возникла давно, но сейчас появился инвестор, который готов воссоздать этот уникальный исторический для города объект на новом месте», — прокомментировал Алексей Логвиненко.
Согласно разработанной концепции, комплекс будет возведен в едином архитектурном стиле.
На месте старого ипподрома намерены построить многофункциональный жилой комплекс, включающий в себя многоквартирные дома, торгово-развлекательный центр, офисные помещения, а также культурные и спортивные объекты. Кроме того, в состав комплекса войдут два детских сада, школа и подземная парковка.
Алексей Логвиненко сообщил, что поставил перед инвестором условие: строительство жилого комплекса невозможно, пока не начнется возведение нового ипподрома.
«Что очень важно, инвестор сохранит исторический павильон ипподрома. В нем разместятся креативное пространство для детей, хобби-рум, кафе, магазин, выставочная экспозиция. Этот жилищный проект непростой, энергоемкий, рассчитан на период до 2032 года включительно. Инвестор собирается вложить в него более 50 млрд рублей. Отдельно необходимо проработать вопрос с развитием транспортной инфраструктуры вокруг этой территории. К слову, в Генплане уже заложено продление Кировского проспекта до улицы Текучева», — пояснил глава городской администрации.