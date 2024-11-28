Нацбанк ощутимо поднял курс доллара и курс евро на 28 ноября

Национальным банком определены курсы валют на 28 ноября 2024 года, четверг. В частности, выросли заметно курс доллара и курс евро, но и понизился курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на четверг, 28 ноября, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,5330 белорусского рубля, 1 евро — 3,7148 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3073 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на среду, 27 ноября, курс доллара и курс евро подняты, а курс российского рубля, напротив, понижен. Заметнее других при этом скорректирован курс европейской валюты.
В денежном выражении на 28 ноября, четверг, валютные курсы изменены на следующие суммы: курс 1 доллара США прибавил 0,0605 белрубля, курс 1 евро вырос на 0,0659 белрубля, а курс 100 российских рублей потерял 0,0222 белрубля.
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