В ГД внесут проект о повышении размера страхового возмещения по вкладам

Законопроект об увеличении максимального размера страхового возмещения по банковским вкладам с 1,4 миллиона рублей до 3 миллионов рублей будет внесён на рассмотрение нижней палаты парламента. Об этом сообщает РИА Новости.
Председатель комитета Государственной Думы по социальной политике Ярослав Нилов отметил, что текущий лимит в 1,4 миллиона рублей был установлен десять лет назад, и его необходимо пересмотреть для укрепления доверия к банковской системе.
Нилов также напомнил, что с инициативой увеличить страховое возмещение по долгосрочным вкладам выступал Банк России в апреле 2024 года. По его мнению, такое изменение поможет привлечь больше средств населения в банковскую систему и сдержать инфляцию.
Ранее сообщалось, что Банк России с 28 ноября отменил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке до конца 2024 года для снижения волатильности. Центробанк примет решение о возобновлении покупки валюты с учетом складывающейся ситуации.