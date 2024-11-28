В Приморье суд отказался возвращать в собственность Владивостока лагерь «Лесная поляна»

«Надзорное ведомство продолжит придерживаться ранее избранной последовательной позиции о несогласии с отчуждением территорий бывших пионерлагерей и, после изготовления в мотивированной форме, апелляционного определения оно будет оспорено прокуратурой через кассационное представление в Девятый кассационный суд общей юрисдикции».