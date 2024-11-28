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В Приморье суд отказался возвращать в собственность Владивостока лагерь «Лесная поляна»

Прокуратура не бросит попытки вернуть лагерь «Лесная поляна» в собственность Владивостока.

Источник: Комсомольская правда

Приморский краевой суд отказал в удовлетворении иска о возвращении бывшего детского лагеря с профилакторием «Лесная поляна» в собственность Владивостока. Прокуратура намерена оспорить это решение, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Надзорное ведомство продолжит придерживаться ранее избранной последовательной позиции о несогласии с отчуждением территорий бывших пионерлагерей и, после изготовления в мотивированной форме, апелляционного определения оно будет оспорено прокуратурой через кассационное представление в Девятый кассационный суд общей юрисдикции».

Земельные участки более 11,8 гектара ранее принадлежали производственному объединению «Строитель». Теперь лагерем владеет ООО «САДФО», учредителем которого является Ксения Колесникова, а гендиректором — Дмитрий Дьяченко.

Ранее мы писали, что в собственность города вернули несколько лагерей, среди них «Изумруд», «Юный приморец».