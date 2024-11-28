Решение принято: жители многоэтажек начнут платить за отопление по-новому

На практике это будет означать, что в коммунальных расчётах больше не будет учитываться площадь балконов, лоджий, веранд и террас, ибо эти значения исключаются из понятия «общей площади жилого помещения». Такой подход сформировался в судебной практике, а с марта будет закреплён нормативно.