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Решение принято: жители многоэтажек начнут платить за отопление по-новому

С марта будущего года плата за коммунальные услуги в России будет начисляться с учётом ряда важных нюансов.

Источник: ДЕЙТА

Об этом всех собственников жилья предупредила кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснила эксперт, одним из главных нововведений станет то, что понятие «общая площадь жилого помещения», которое используется, в частности, для расчёта платы за отопление, содержание общедомового имущества и капремонт, будет привязано к Жилищному кодексу РФ.

На практике это будет означать, что в коммунальных расчётах больше не будет учитываться площадь балконов, лоджий, веранд и террас, ибо эти значения исключаются из понятия «общей площади жилого помещения». Такой подход сформировался в судебной практике, а с марта будет закреплён нормативно.

Также новые правила подробно описывают способ подтверждения общей площади помещения для расчёта платы за «коммуналку», где приоритетным источником таких сведений признаётся ЕГРН.

Предусматривается, что в случае расхождения площади жилья с другими документами и внесением в связи с этим изменений в ЕГРН, плата за ЖКУ будет рассчитываться по новым данным, начиная с месяца, в котором коммунальной организации были предоставлены точные сведения.

Другое важное изменение заключается в том, что с марта 2025 года плата за отопление в случае выхода из строя общедомового счётчика тепла будет рассчитываться по новым правилам, а именно — исходя из среднемесячного объёма потребления тепла, рассчитанного за 12 последних месяцев.

Ранее в правилах не выделялось отопление, и поэтому плата при наступлении указанного случая начислялась по общим правилам — по среднемесячным показаниям счётчика за шесть последних месяцев.

Это приводило к тому, что для расчёта среднемесячного объёма показания счётчика тепла учитывались неравномерно. Образовывался большой перекос в зависимости от того, в какой части эти шесть месяцев выпадали на отопительный сезон.

Одна ситуация — когда счётчик тепла вышел из строя в октябре, и совсем другая — если поломка происходила в марте. Таким образом, как пишет портал «Юридические тонкости», переход на 12-месячный расчёт должен привести ситуацию к равновесию.

Также с марта 2025 года в России поменяется порядок выбора способа оплаты отопления. Региональные власти смогут принять решение о переходе на систему оплаты в течение отопительного периода не позднее чем за три месяца до начала отопительного сезона.

Раньше существовало одно общее универсальное правило: решение о переходе на систему оплаты отопления в течение отопительного сезона или равномерно в течение года власти могли принять один раз в год, в срок до 1 октября.

Теперь же, как уточнила юрист, условия установлены только в части перехода на оплату в период отопительного сезона — значит, обратный переход на оплату в течение всего года станет возможен для собственников жилья без каких-либо ограничений.