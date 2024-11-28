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67 тонн рыбной муки из Хабаровского края не прошли проверку

Эксперты выявили нарушения.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье обнаружили несоответствие в партии кормовой рыбной муки из Хабаровского края. Проверка выявила превышение допустимого уровня влаги, что нарушает требования ГОСТ. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Пробы были отобраны инспектором Россельхознадзора в пункте пропуска Владивостока.

Специалисты лаборатории исследовали муку по 35 показателям качества и безопасности.
«Массовая доля влаги составила 14,4 процента вместо допустимых 12 процентов. Причиной могло стать нарушение технологий производства, хранения или транспортировки. Продукция была изготовлена на траулере в начале ноября», — рассказали в Приморском межрегиональном управлении федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Эксперты предупреждают, что повышенная влажность способствует развитию плесени и порче муки. Для устранения нарушений предприятию могут предъявить меры контроля.

экономика