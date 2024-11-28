67 тонн рыбной муки из Хабаровского края не прошли проверку

Специалисты лаборатории исследовали муку по 35 показателям качества и безопасности.

«Массовая доля влаги составила 14,4 процента вместо допустимых 12 процентов. Причиной могло стать нарушение технологий производства, хранения или транспортировки. Продукция была изготовлена на траулере в начале ноября», — рассказали в Приморском межрегиональном управлении федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.