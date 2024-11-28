США начали масштабное антимонопольное расследование против Microsoft

Особое беспокойство вызывает статус Microsoft как крупного подрядчика для государственных учреждений, включая Пентагон, с контрактами на миллиарды долларов. По мнению комиссии, уязвимости корпорации в сфере кибербезопасности могут усилить её доминирование на рынке, что создаёт дополнительные риски.