Депутат ГД Бессараб: россияне получат январские пособия и пенсии в декабре

Ориентировочно все пособия и иные выплаты, сроки по которым выпадают на 1−8 января, будут начислены россиянам до 28 декабря. В частности, речь идет о едином пособии на детей, едином пособии беременным, пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячной выплате из маткапитала на детей до 3 лет и других выплатах.