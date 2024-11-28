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Депутат ГД Бессараб: россияне получат январские пособия и пенсии в декабре

Ориентировочно выплаты поступят до 28 декабря.

Источник: Аргументы и факты

Россияне получат январские пособия, пенсии, различные социальные выплаты в конце декабря, об этом aif.ru рассказала депутат Госдумы, член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Все, кто получает пенсии, пособия, зарплаты, различного рода социальные гарантии и выплаты в первые числа месяца, получат свои выплаты в конце декабря. Если выплаты приходятся на праздничные дни, то они производятся заблаговременно», — напомнила парламентарий.

Ориентировочно все пособия и иные выплаты, сроки по которым выпадают на 1−8 января, будут начислены россиянам до 28 декабря. В частности, речь идет о едином пособии на детей, едином пособии беременным, пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячной выплате из маткапитала на детей до 3 лет и других выплатах.

Следует ожидать, что следующая выплата может быть начислена только в феврале.

Ранее партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова заявила, что вопрос о выплате 13-й зарплаты остается на усмотрение работодателя, решение о ее начислении может зависеть от различных факторов.