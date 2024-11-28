Газета «Красноярский рабочий» закрывается из-за долгов

По информации редакции, краевые власти выразили готовность погасить долги редакции, но с условием передачи газеты и товарного знака. Однако надежды на то, что новая редакция сможет возобновить выпуск «Красноярского рабочего» с января, не оправдались. В отсутствие бюджетного финансирования газета не будет выходить в 2025 году. Также не будет создана новая редакция, а сотрудники старой будут уволены через месяц. В настоящее время долги остаются непогашенными, и даже читательские пожертвования не спасают ситуацию.