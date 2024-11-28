Газета «Красноярский рабочий» закрывается из-за долгов

Старейшая газета Красноярского края «Красноярский рабочий» объявила о прекращении своей работы из-за финансовых трудностей. В следующем году издание отметило бы свое 120-летие.
Первый номер государственной газеты вышел в свет в декабре 1905 года. С 1998 года «Красноярский рабочий» функционирует как частное издание, учредителем которого является ООО «Редакция газеты “Красноярский рабочий”».
26 ноября на официальном сайте газеты была опубликована информация о завершении печатного выпуска. Читателям, оформившим подписку на первые шесть месяцев 2025 года, начали возвращать деньги. Редакция сообщила, что не смогла справиться с растущими финансовыми обязательствами, связанными с затратами на бумагу, полиграфические услуги, транспортировку тиражей по региону и арендой помещений.
По информации редакции, краевые власти выразили готовность погасить долги редакции, но с условием передачи газеты и товарного знака. Однако надежды на то, что новая редакция сможет возобновить выпуск «Красноярского рабочего» с января, не оправдались. В отсутствие бюджетного финансирования газета не будет выходить в 2025 году. Также не будет создана новая редакция, а сотрудники старой будут уволены через месяц. В настоящее время долги остаются непогашенными, и даже читательские пожертвования не спасают ситуацию.