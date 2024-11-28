Цены на бензин на челябинских заправках продолжили свой рост

Наибольший рост показали цены на дизельное топливо. Его средняя цена за неделю в Челябинской области увеличилась на 42 копейки. Теперь дизель в среднем стоит 66,78 ₽ за литр. Серьезно поднялись цена и на ходовую марку бензина АИ-92. Они подросли сразу на 30 копеек, к началу недели на челябинских заправках он в среднем стал стоит 50,87 ₽ Бензин марки АИ-95 подорожал на 23 копейки, его средняя стоимость в Челябинской области сейчас равна 55,98 ₽ А вот бензин марки АИ-98 и выше, которые последние недели дорожал наиболее заметно, на этот снизил свои обороты. Его литр за последнюю семидневку вырос в цене лишь на 21 копейку до уровня в 78,89 ₽