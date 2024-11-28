В Новосибирской области могут построить китайский автомобильный завод

В Новосибирске 27 декабря состоялся Евразийско-китайский форум-выставка «ГлобалСибЭкспо — Китай». Главной его темой стал автопром — поставки китайских автомобилей и возможное строительство заводов. BFM-Новосибирск публикует комментарии ключевых экспертов форума.
«Еще несколько лет назад доля китайских автомобилей на российском рынке была в пределах 10%. Сейчас их уже более 50%, — говорит глава ассоциации “Российские автомобильные дилеры” Алексей Подщеколдин. — В России представлено более 60 автомобильных брендов из Китая. С одной стороны, это здорово, но с другой стороны, это высокая конкуренция, которая накладывает определенные проблемы и ставит задачи перед рынком. Надеюсь, что новосибирский форум “ГлобалСибЭкспо” станет регулярным, и мы здесь, в Сибири, будем собираться и обсуждать актуальные вопросы. Логистика, небольшая разница во времени — Сибирь практически бок о бок находится с Китаем. На мой взгляд, кому как не Сибири предстоит работать с таким большим, серьезным и, надеюсь, серьезным партнером».
В России в ближайшие несколько лет может быть построен китайский автомобильный завод. Федеральные и региональные власти заинтересованы в инвестициях со стороны Китая и считают, что такой завод стоит размещать именно в Сибири.
«В нашу задачу входит локализация китайских автобрендов, китайской промышленности на территории России, — сказал председатель Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. — Здесь, на форуме в Новосибирске, администрация региона как раз говорила, хорошо бы, чтобы пришли заводы в Новосибирск китайские. Но для этого хорошо должна поработать администрация, и должна китайским товарищам рассказать, в чем выгода новосибирской земли, и какие плюсы здесь есть. И сейчас очень активно обсуждается Новосибирская область как хаб для строительства нового автомобильного завода при поддержке Ростеха».
Глава РАСПП сказал, что пока не будет раскрывать название китайской компании, с которой идут переговоры. Известно, что Новосибирская область рассматривается как приоритетный регион для строительства нового завода. Также обсуждается вариант размещения завода в Новосибирской области.
Важным пояснением к теме размещения китайских заводов на территории России стал комментарий известного востоковеда Алексея Маслова. Он напомнил, что Китай ориентирован на экспорт, локализация производств в России приоритетом для китайской экономики не является.
«Если мы посмотрим на отраслевые китайские планы, в том числе по автомобильной промышленности, там нет планов расширения строительства заводов по производству китайских автомобилей на территории других стран. И это еще один момент, который нам надо учитывать, — говорит востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов. — Я понимаю, что мы сейчас проводим целый ряд переговоров, и я считаю, что их надо проводить. И мои коллеги очень большую роль в этом смысле играют в попытках привлечь китайские инвестиции не только в крупную узловую сборку автомобилей, но в создание целого ряда совместных компонентов. Но есть китайские планы. И это не вопрос того, чтобы уговорить какую-то китайскую компанию или китайского производителя перенести производство на территорию Российской Федерации. Это вопрос политического изменения структуры и тенденции экспортно-импортных операций вообще всей внешней экономической деятельности Китая. Для Китая сейчас стоит очень жесткая задача, как минимум, увеличить продажи автомобилей за рубеж на 20−25%. Учитывая противодействие со стороны, прежде всего, США и Европы, которые намечались долгое время как основные рынки, это, конечно, сделать очень сложно. Поэтому мы станем свидетелями заметного увеличения поставок китайских автомобилей в Россию».
В настоящее время с Китаем идут переговоры, в том числе о ребрендинге китайских автомобилей в России. Уже есть такие примеры, когда китайские авто получают российские имена. Эксперты считают, что такой опыт в ближайшее время будет интенсивно тиражироваться.