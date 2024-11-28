В Новосибирской области могут построить китайский автомобильный завод

«Если мы посмотрим на отраслевые китайские планы, в том числе по автомобильной промышленности, там нет планов расширения строительства заводов по производству китайских автомобилей на территории других стран. И это еще один момент, который нам надо учитывать, — говорит востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов. — Я понимаю, что мы сейчас проводим целый ряд переговоров, и я считаю, что их надо проводить. И мои коллеги очень большую роль в этом смысле играют в попытках привлечь китайские инвестиции не только в крупную узловую сборку автомобилей, но в создание целого ряда совместных компонентов. Но есть китайские планы. И это не вопрос того, чтобы уговорить какую-то китайскую компанию или китайского производителя перенести производство на территорию Российской Федерации. Это вопрос политического изменения структуры и тенденции экспортно-импортных операций вообще всей внешней экономической деятельности Китая. Для Китая сейчас стоит очень жесткая задача, как минимум, увеличить продажи автомобилей за рубеж на 20−25%. Учитывая противодействие со стороны, прежде всего, США и Европы, которые намечались долгое время как основные рынки, это, конечно, сделать очень сложно. Поэтому мы станем свидетелями заметного увеличения поставок китайских автомобилей в Россию».