В Омске продают трёхэтажный коттедж с бассейном за 79 миллионов

С помощью «Авито» мы собрали для вас подборку трёх великолепных домов, которые прямо сейчас выставлены на продажу. Все эти особняки отличаются своими огромными площадями и дорогим ремонтом.
Пятиэтажный коттедж с лифтом.
Цена: 59 млн рублей.
Расположение: улица 2-я Кольцевая, 7.
Первый в нашей подборке — просторный дом площадью более 1 000 «квадратов», который располагается в элитном коттеджном посёлке. Особняк находится в центре города, однако его окружает зелёный массив Областного дендрологического сада им. Г. И. Гензе. Это значит, что будущие владельцы смогут насладиться тишиной и спокойствием.
По словам продавца, над созданием и реализацией проекта работал известный архитектор, который предусмотрел лифт внутри пятиэтажного коттеджа. Кроме того, внутри находятся СПА-комплекс с бассейном и хамамом, а также кинозал. В отделке дома были использованы премиальные материалы.
Таунхаус с винным погребом.
Цена: 75 млн рублей.
Расположение: возле Парка Победы.
Таунхаус площадью 640 кв. м находится в жилом комплексе в пяти минутах езды до центра города. Всего на закрытой территории располагаются семь таких домов. В распоряжении всех проживающих — теннисный корт, два озера для плавания, детский бассейн с игровой площадкой, а также оздоровительный комплекс с зоной барбекю.
В самом таунхаусе оборудован электроподогрев полов, что сделает пребывание будущих владельцев комфортным в любой сезон. На цокольном этаже находятся каминный зал, спортзал, зимний сад и винный погреб. Преимуществом дома также является прекрасный вид на Иртыш и Парк Победы, который расположен совсем рядом.
Трёхэтажный коттедж со СПА-комплексом.
Цена: 79,5 млн рублей.
Расположение: коттеджный посёлок на улице Суворова.
Завершает нашу подборку трёхэтажный загородный дом с бассейном и СПА-зоной. Его площадь составляет более 1 000 кв. м, а территория самого участка — 25 соток. Особняк построили в 2000 году, в нём семь комнат, включая помещения на цокольном этаже. Здесь, кстати, расположились СПА-зона — просторная комната отдыха со встроенной кухней, сауна и огромный бассейн.
По словам продавца, вся мебель в доме изготовлена на заказ, а сам ремонт выполнен по дизайн-проекту. На придомовой территории высажены большемерные деревья и кустарники, а также есть летний домик для отдыха с мангальной зоной и летний бассейн.
Единственный минус — мансардный этаж выполнен черновой отделкой. Однако главное преимущество дома — его расположение. Дорога до центра города занимает всего 15 минут на транспорте. Инфраструктура здесь тоже развита: рядом находятся большой супермаркет, Парк Победы, Пиратский остров и центр отдыха.