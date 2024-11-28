В Омске продают трёхэтажный коттедж с бассейном за 79 миллионов

Первый в нашей подборке — просторный дом площадью более 1 000 «квадратов», который располагается в элитном коттеджном посёлке. Особняк находится в центре города, однако его окружает зелёный массив Областного дендрологического сада им. Г. И. Гензе. Это значит, что будущие владельцы смогут насладиться тишиной и спокойствием.