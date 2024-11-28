КТЖ и РЖД создадут единого логистического оператора

АСТАНА, 28 ноя — Sputnik. КТЖ подписал ряд документов с российскими компаниями в присутствии Путина и Токаева.
Например, с РЖД подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в транспортно-логистической сфере.
«Стороны намерены синхронизировать работу по увеличению пропускной способности девяти межгосударственных стыковых пунктов. Планируется модернизация железнодорожной инфраструктуры приграничных станций, развитие цифровизации перевозок и трансграничных операций для формирования единого цифрового пространства», — сообщили в пресс-службе КТЖ.
РЖД тоже поделился планами:
совместно проанализировать пропускную способность стыковых пунктов и прилегающих участков между КТЖ и РЖД для выработки мер по их оптимальному использованию;
на основе совместных исследований синхронизировать развитие и модернизацию инфраструктуры для обеспечения беспрепятственного сообщения через пункты пропуска между РФ и Казахстаном;
продолжить работу по цифровизации и переходу на безбумажные технологии для создания единого цифрового пространства.
«Для повышения эффективности транспортных связей на восточном маршруте МТК “Север-Юг” создадим единого логистического оператора. Новое предприятие с участием компаний “РЖД Логистика” и “КТЖ Экспресс” будет привлекать дополнительные объёмы грузов, в том числе и для транзитных перевозок по направлению Китай — Казахстан — Россия — Белоруссия», — отметили в РЖД.
Реализация мероприятий повысит эффективность трансевразийских коридоров, в том числе, увеличит объем экспортных и транзитных перевозок в направлении Восток-Запад и международному транспортному коридору «Север-Юг».
Помимо РЖД компания КТЖ подписала договор с российской транспортно-логистической группой компаний ООО «ФинИнвест». Стороны заключили Меморандум о намерениях сотрудничества в сфере развития контейнерных перевозок и сопутствующей терминальной инфраструктуры.
Стороны рассматривают возможность строительства современного мультимодального транспортно-логистического центра в Астане, который позволит увеличить транзит российских грузов через Казахстан.
Еще Россия, КНР и Казахстан построят терминал и будут использовать единую цифровую платформу. Стороны закрепили договоренности по строительству транспортно-логистического центра CRK Terminal на станции Селятино в Московской области.
Еще в октябре был подписан меморандум о дальнейшем сотрудничестве в сфере трансграничной электронной торговли, между АО «KTZ Express», Polyking New Horizons Technology Industry Co., Ltd. и АО «Славтранс-Сервис».
Также достигнуто соглашение о совместном использовании Единой цифровой платформы на маршруте Сиань (КНР) -Достык/Алтынколь (Казахстан) — Селятино (Россия).
Проекты направлены на развитие экспортного и транзитного потенциала страны. Строительство терминала и цифровая платформа обеспечат эффективные и быстрые грузоперевозки на маршруте КНР-РК-РФ, а также будут способствовать развитию электронной торговли.
Все вышеуказанные документы подписаны в в рамках государственного визита Президента России Путина в Казахстан, присутствии глав государств.