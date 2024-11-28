КТЖ и РЖД создадут единого логистического оператора

«Для повышения эффективности транспортных связей на восточном маршруте МТК “Север-Юг” создадим единого логистического оператора. Новое предприятие с участием компаний “РЖД Логистика” и “КТЖ Экспресс” будет привлекать дополнительные объёмы грузов, в том числе и для транзитных перевозок по направлению Китай — Казахстан — Россия — Белоруссия», — отметили в РЖД.