«Уфаводоканал» предупредил потребителей о некорректных претензионных письмах

Как сообщили в организации, подобные документы были разосланы по нескольким жилым домам из-за технической ошибки.
Игнорировать претензии просят потребителей по следующим адресам: бульвар Молодежи, 3; Правды, 20; Гагарина, 12; Дагестанская, 31; Р. Зорге, 35; Менделеева, 203; Дагестанская, 16; Ухтомского, 30; Мечетлинская, 6а; Караидельская, 6/1; Набережная, 3; Гвардейская, 54; Мусорского, 25; 50-лет СССР, 43/1; Гарина, 22; Сельская, 2; Тюлькина, 5; Заводская, 16; Орджоникидзе, 13; Первомайская, 68; Ст. Халтурина, 53; Парковая, 8; Набережная р. Уфы, 9; Ферина, 9; Вострецова, 7; Гагарина 43; Кобелева, 3/3.
В «Уфаводоканале» уже работают над устранением неполадок.