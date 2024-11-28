Россияне получат январские выплаты досрочно

Также январские выплаты коснутся единого пособия на детей, пособия беременным, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и ежемесячных выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Предварительно все эти выплаты будут начислены до 28 декабря.