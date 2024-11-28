В Волгограде подорожали все основные марки бензина и дизель

За неделю в Волгоградской области стали больше стоить все самые популярные виды топлива. Заметнее всего подорожал дизель — на 0,45%. Теперь литр солярки в среднем продают за 65,75 ₽
Цены на премиальное топливо также пошли вверх. Стоимость бензина марки АИ-98 повысилась на 0,44%. Сейчас на АЗС за его литр просят 79,87 ₽, сообщили в Волгоградстате.
Бензин марок АИ-92 и АИ-95 подорожал за 0,42% и 0,38% соответственно. За литр такого топлива водителям придется отдать 54,68 и 60,76 ₽
По данным Росстата, бензин в Волгоградской области остается самым дешевым среди субъектов ЮФО. Его средняя стоимость составляет 59,71 ₽ Следом по доступности топлива идут Республика Калмыкия (60,01 ₽) и Астраханская область (60,50 ₽).