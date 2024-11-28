Что произошло с ценами на квартиры и дома в этом году и будут ли они расти дальше — мнение эксперта

По словам эксперта, цены на жилье в этом году перестали стремительно расти и вернулись к более умеренным темпам. Так, по данным Центрального банка, в период с января по сентябрь новое жильё подорожало на 7,9%, а старое — на 5% (в долларах рост составил всего 1,9% и 4,7% соответственно). Для сравнения, за те же месяцы 2023 года прирост цен составлял 21,5% и 22,8% соответственно.