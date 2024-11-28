Что произошло с ценами на квартиры и дома в этом году и будут ли они расти дальше — мнение эксперта

Немало квартир в Ташкенте остаются пустующими, поскольку владельцы приобрели их либо с целью дальнейшей перепродажи по более высокой цене, либо как средство сохранения капитала. О том, что происходило с ценами на жилье в этом году и чего ожидать в дальнейшем, рассказал аналитик Тимурмалик Эльмурадов.
По словам эксперта, цены на жилье в этом году перестали стремительно расти и вернулись к более умеренным темпам. Так, по данным Центрального банка, в период с января по сентябрь новое жильё подорожало на 7,9%, а старое — на 5% (в долларах рост составил всего 1,9% и 4,7% соответственно). Для сравнения, за те же месяцы 2023 года прирост цен составлял 21,5% и 22,8% соответственно.
Недвижимость в целом находится в состоянии стагнации: количество сделок купли-продажи по сравнению с прошлым годом сократилось почти на 20 тысяч. Это свидетельствует о снижении активности как покупателей, так и продавцов.
«Последние 2−3 года цены на жильё в Узбекистане росли крайне быстро, достигая увеличения вплоть до 40%. Причин было много: отложенный спрос, приток релокантов с их повышенным спросом на аренду, приток капитала после начала войны в Украине, развитие ипотечного кредитования и другие факторы. Всё это привело к перегреву рынка и значительной переоценённости (overvaluation) недвижимости. Сейчас спрос начал насыщаться, а рынок постепенно остывает и возвращается к более сбалансированному состоянию».
Кроме того, отметил он, сократился объём ипотеки — уменьшилась как общая сумма выданных кредитов (на 4%), так и количество получателей (на 20%). Это, в свою очередь, приводит к корректировке цен на жильё.
Квартира всё ещё остаётся хорошей инвестицией?
В этом году рост цен на жильё не покрывает даже уровень инфляции, а любой вклад мог бы принести больше прибыли. Тем не менее, в долгосрочной перспективе квартиры остаются неплохой инвестицией, поскольку в Узбекистане ощущается значительная нехватка жилья.
По этой причине стоимость недвижимости ещё долго останется высокой. Однако такого «ценового бума», как в 2022—2023 годах, ожидать уже не стоит.