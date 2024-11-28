С каким бюджетом будет жить Хабаровский край в 2025 году

Законодательная дума Хабаровского края на внеочередном заседании приняла во втором окончательном чтении главный финансовый документ, по которому регион будет жить в следующем году. При этом параметры бюджета несколько изменились с учётом одобренных депутатами поправок губернатора Дмитрия Демешина. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы органа представительной власти.
Бюджет края на 2025 год такой: доходы — 168,2 млрд рублей, расходы — 174,1 млрд рублей. Таким образом, дефицит составит 5,9 млрд рублей. Из федерального бюджета в крае ожидают 19,9 млрд рублей поступлений.
По сравнению с изначальным проектом бюджета на 2025 год, доходы края выросли на 5,9 млрд рублей. Это произошло из-за увеличения налоговых и неналоговых поступлений на 1,5 млрд рублей и получения 4,4 млрд рублей из федерального бюджета в виде трансфертов. Расходы тоже выросли по сравнению с первым чтением на 8,6 млрд рублей.
Корректировки коснулись 22 из 36 госпрограмм края. Больше всего финансирование увеличено по следующим статьям:
- развитие водохозяйственного комплекса — 2,4 млрд рублей;
- развитие жилищного строительства — 2,3 млрд рублей;
- развитие образования — 2,0 млрд рублей;
- развитие здравоохранения — 1,9 млрд рублей;
- повышение качества жилищно-коммунального обслуживания — 1,5 млрд рублей.
Также увеличены расходы на зарплату бюджетникам. Напомним, по поручению президента Владимира Владимировича Путина социальные выплаты отдельным категориям проиндексируют на 4,5%.
— С учётом вносимых поправок расходы краевого бюджета на социальную сферу составят 111,2 млрд рублей, то есть практически 64% от общего объёма, — отметила председатель комитета краевой думы по бюджету, налогам и экономическому развитию Ольга Ольховая.
Депутаты обсудили проблемы, которые им рассказали избиратели. Они спросили, когда построят и отремонтируют школы в краевом центре и в других муниципалитетах, как снизить дефицит бюджета и государственный долг, как переселить людей из аварийного жилья и можно ли увеличить компенсации за подключение к газу.
Депутаты обратили внимание также на необходимость увеличения поддержки участников специальной военной операции и их семей. Для этого не нужно стесняться чаще обращаться за финансовой помощью к федеральному бюджету.
— Бюджет носит социальный характер. 63,9% расходов пойдут на социальную политику, почти 37% — на образование и 10,2% — на здравоохранение. На следующий год дополнительно дадут 481 млн рублей на жильё для детей-сирот, а всего — 961 млн рублей. 229 млн рублей пойдут на дороги, 180 млн — на сельское хозяйство, — отметил председатель Законодательной думы Хабаровского края Николай Шевцов.
Напомним, что в бюджет могут вноситься корректировки в течение года благодаря выделению дополнительных федеральных трансфертов и уточнения программ. Параметры бюджета будут менять в зависимости от ситуации, чтобы точнее рассчитать и перераспределить сэкономленные деньги на социальные программы.