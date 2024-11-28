С каким бюджетом будет жить Хабаровский край в 2025 году

Депутаты обсудили проблемы, которые им рассказали избиратели. Они спросили, когда построят и отремонтируют школы в краевом центре и в других муниципалитетах, как снизить дефицит бюджета и государственный долг, как переселить людей из аварийного жилья и можно ли увеличить компенсации за подключение к газу.