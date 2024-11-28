Минэнерго: БелАЭС создает новые возможности для инновационного развития ключевых отраслей экономики

«Беларусь следует мировым трендам технологической трансформации и низкоуглеродного развития. Важнейшую роль в этом занимает атомная отрасль, — отметила представитель Минэнерго. — В ноябре 2023 года в промышленную эксплуатацию введен второй энергоблок Белорусской атомной электростанции. Весомое содействие Беларуси оказано со стороны МАГАТЭ».



В стране проведены все ключевые миссии агентства, рекомендованные для стран, строящих первую АЭС. Они подтвердили соответствие проекта высоким требованиям безопасности. Рекомендации и предложения экспертов положены в основу национальных планов действий.



«Мы благодарны агентству за консультативную и техническую поддержку и рассчитываем на дальнейшее развитие сотрудничества как в сфере атомной энергетики, так и в смежных направлениях, — подчеркнула Ольга Козлович. — Соответствующие возможности обсуждались во время визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Беларусь 1 октября 2024 года».



В настоящее время Белорусская АЭС работает двумя блоками. «Станция обеспечивает не только энергетическую безопасность, но и качественно новые возможности для укрепления технологического суверенитета страны, инновационного развития ключевых отраслей экономики, включая энергетику, промышленность, науку, образование, медицину. Активно развиваются зеленые направления. Среди них — электротранспорт», — рассказала представитель Минэнерго.



По ее словам, за последние три года число электромобилей в Беларуси выросло почти в четыре раза. Сформирована развернутая сеть зарядных станций для электротранспорта — по их количеству наша страна занимает лидирующие позиции на пространстве СНГ. Значительно увеличились темпы строительства новых электродомов и электрификации действующего жилищного фонда. В промышленном секторе реализуются комплексные меры по внедрению зеленых технологий, автоматизации и цифровизации производственных процессов, энергосбережению и повышению энергоэффективности.



Атомная станция позволяет удовлетворять потребности в электроэнергии реального сектора экономики и населения при снижении нагрузки на окружающую среду. За счет ее работы страна имеет возможность ежегодно предотвращать выбросы более 7 млн т парниковых газов. Это весомый вклад в общее дело по смягчению последствий изменения климата.



«И это далеко не все примеры. Во взаимодействии с нашим стратегическим партнером госкорпорацией “Росатом” готовится к реализации ряд новых инновационных проектов в области аддитивных технологий, цифровизации, тренажеростроения, накопителей энергии, — добавила она. — Наша страна открыто делится опытом и лучшими практиками в сфере атомной энергетики и смежных отраслях со странами-партнерами».