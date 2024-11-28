Тарифы на проезд в Хабаровске изменятся в декабре

Стоимость проезда на автобусах в Хабаровске изменится в декабре. Повышение коснется маршрутов №№ 26−2, 34, 61К-1, 81−1, 83 и 83П-1. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
С 10 декабря поездка на автобусе № 34 будет стоить 45 рублей. С 12 декабря тариф на маршруте № 61К-1 увеличится до 40 рублей.
С 22 декабря стоимость проезда на маршруте № 81−1 составит 51 рубль. На маршрутах №№ 26−2, 83 и 83П-1 с 28 декабря тариф вырастет до 50 рублей.
Перевозчики сообщают об изменениях в соответствии с установленными правилами.