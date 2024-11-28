Что сделали чиновники в рамках транспортной реформы Екатеринбурга

ЕАН сообщал, что в октябре губернатор выделил деньги из областного бюджета бюджету Екатеринбурга на покупку 50 троллейбусов и двух трамвайных вагонов. Расходы на транспорт предусмотрели в процессе корректировки бюджета на 2024 год. В областном бюджете предусмотрено на эти цели 885 млн рублей. При этом предельный уровень софинансирования за счет данных средств устанавлен в размере 50%.