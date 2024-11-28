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Что сделали чиновники в рамках транспортной реформы Екатеринбурга

Транспорт Екатеринбурга начали переводить на брутто-контракты, а подвижной состав — обновлять. Об этом заявили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, говоря о первых итогах транспортной реформы.

Руководитель департамента Игорь Ощепков в ответе «Вечерним ведомостям» перечислил, что уже сделано для улучшения работы автобусов и трамваев:

  • обслуживание 7 троллейбусных маршрутов переведено на брутто-контракты;
  • обслуживание 11 трамвайных маршрутов переведено на брутто-контракты;
  • в связи с этим с 1 сентября зарплата работникам ЕМУП «Гортранс» повышена на 30%;
  • модернизирована система оплаты в метро;
  • закуплено 30 автобусов большого класса;
  • заключен контракт на поставку 50 троллейбусов большого класса.

ЕАН сообщал, что в октябре губернатор выделил деньги из областного бюджета бюджету Екатеринбурга на покупку 50 троллейбусов и двух трамвайных вагонов. Расходы на транспорт предусмотрели в процессе корректировки бюджета на 2024 год. В областном бюджете предусмотрено на эти цели 885 млн рублей. При этом предельный уровень софинансирования за счет данных средств устанавлен в размере 50%.

Также по инициативе Евгения Куйвашева в 2023—2024 годах Свердловская область получила специальный казначейский кредит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Эти средства были направлены на закупку 299 автобусов. Сегодня они курсируют в 15 муниципалитетах региона. Благодаря этой программе удалось обновить до 10% автобусного парка, который ежедневно выходит на линию в регионе.