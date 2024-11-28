В Самаре депутаты и общественники обсудили проект бюджета на 2025 год

В самарской городской думе обсудили бюджет на 2025 и плановый период 2026—2027 годов. Обсуждение состоялось в рамках заседаний профильных комитетов и общественных советов 26 ноября.
— По итогам обсуждения рекомендовано предусмотреть в бюджете на 2025 год средства на работы по ряду социальных объектов, перечень которых представлен в администрацию, — сообщает пресс-служба думы об итогах одного из заседаний.
Также депутаты рекомендовали учесть в бюджете ряд других работ: строительство ливневки на Зубчаниновском шоссе, ремонт тротуаров, покупку техники для обслуживания искусственных футбольных полей