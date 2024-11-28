В Самаре депутаты и общественники обсудили проект бюджета на 2025 год

Также депутаты рекомендовали учесть в бюджете ряд других работ: строительство ливневки на Зубчаниновском шоссе, ремонт тротуаров, покупку техники для обслуживания искусственных футбольных полей и т. д. В обсуждении бюджета участвовали и общественники, члены общественного совета при думе и общественного молодежного парламента. Их инициативы также направят в мэрию.