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В Самаре депутаты и общественники обсудили проект бюджета на 2025 год

В думе Самары обсудили главный финансовый документ города.

Источник: пресс-служба думы Самары

В самарской городской думе обсудили бюджет на 2025 и плановый период 2026—2027 годов. Обсуждение состоялось в рамках заседаний профильных комитетов и общественных советов 26 ноября.

— По итогам обсуждения рекомендовано предусмотреть в бюджете на 2025 год средства на работы по ряду социальных объектов, перечень которых представлен в администрацию, — сообщает пресс-служба думы об итогах одного из заседаний.

Также депутаты рекомендовали учесть в бюджете ряд других работ: строительство ливневки на Зубчаниновском шоссе, ремонт тротуаров, покупку техники для обслуживания искусственных футбольных полей и т. д. В обсуждении бюджета участвовали и общественники, члены общественного совета при думе и общественного молодежного парламента. Их инициативы также направят в мэрию.

бюджет