Спортивный рынок во Владивостоке застроят высотками, на реализацию проекта дали 12 лет

Во Владивостоке в районе улицы Спортивная планируют построить высотки, однако пока у правительства Приморья нет ответа на вопрос, сколько будет домов и какой они будут этажности. Работы пройдут в рамках реализации комплексного развития территории, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на «ФедералПресс».
По информации пресс-службы краевого правительства, сколько именно домов построят на месте рынка на Спортивной, сколько этажей планируется, станет известно только после разработки документов по планировке территории.
В правительстве Приморья отметили, что перед началом строительных работ, которые пройдут в границах улиц Спортивная, Фадеева и Борисенко, специалисты учли нагрузку на транспортные, коммунальные и инженерные сети:
«В данном случае нужно учитывать, что расчетная нагрузка на сети вблизи объектов торговли в разы выше, чем от жилых районов. Объекты образования, которые будут построены застройщиком в рамках проекта, подлежат передаче в муниципалитет».
Что касается сроков реализации проекта, то они составляют 12 лет.