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Спортивный рынок во Владивостоке застроят высотками, на реализацию проекта дали 12 лет

Власти Приморья прокомментировали строительство новых домов на улице Спортивная.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке в районе улицы Спортивная планируют построить высотки, однако пока у правительства Приморья нет ответа на вопрос, сколько будет домов и какой они будут этажности. Работы пройдут в рамках реализации комплексного развития территории, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на «ФедералПресс».

По информации пресс-службы краевого правительства, сколько именно домов построят на месте рынка на Спортивной, сколько этажей планируется, станет известно только после разработки документов по планировке территории.

В правительстве Приморья отметили, что перед началом строительных работ, которые пройдут в границах улиц Спортивная, Фадеева и Борисенко, специалисты учли нагрузку на транспортные, коммунальные и инженерные сети:

«В данном случае нужно учитывать, что расчетная нагрузка на сети вблизи объектов торговли в разы выше, чем от жилых районов. Объекты образования, которые будут построены застройщиком в рамках проекта, подлежат передаче в муниципалитет».

Что касается сроков реализации проекта, то они составляют 12 лет.

строительство