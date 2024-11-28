Спортивный рынок во Владивостоке застроят высотками, на реализацию проекта дали 12 лет

Во Владивостоке в районе улицы Спортивная планируют построить высотки, однако пока у правительства Приморья нет ответа на вопрос, сколько будет домов и какой они будут этажности. Работы пройдут в рамках реализации комплексного развития территории, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на «ФедералПресс».