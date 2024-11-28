В Воронеже взлетит оплата комуслуг

Для Воронежской области средний индекс был утверждён на уровне 11,6%, при этом по отдельным муниципальным образованиям допускалось предельное отклонение в 3%. Однако на местном уровне этого показалось мало: мол, коммунальщикам не хватит на выполнение своих инвестпрограмм. Итог — накинули для Воронежа ещё процент, а для Отрадненского сельского поселения — 0,6 процента. В масштабах конкретного кошелька, казалось бы, немного, но если помножить на миллион, денежка «набегает» солидная.
Всё согласовано.
Заботу об успешной реализации инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «РВК-Воронеж» проявили депутаты Воронежской гордумы и Отрадненского сельского поселения. По их инициативе с ФАС было согласовано превышение для упомянутых муниципальных образований на 4% и 3,6% соответственно. В итоге, максимально возможный рост платы за коммуналку с 1 июля 2025 года для жителей Воронежа составит 15,6%, а для жителей Отрадненского сельского поселения — 15,2%.
«Ежегодная индексация тарифов предусмотрена нормами действующего законодательства РФ и является необходимым шагом для обеспечения устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры, — напомнили в министерстве тарифного регулирования Воронежской области. — Утверждённый на федеральном уровне рост касается совокупного платежа гражданина за весь набор коммунальных услуг по конкретному жилому помещению. К коммунальным услугам, входящим в состав совокупного платежа относятся: электро-, газо-и теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, обращение с твёрдыми коммунальными отходами, твёрдое топливо».
Напомним, ранее в «РВК-Воронеж» отмечали, что необходимость дополнительного роста тарифов вызвана сдерживанием цен на коммунальные услуги во время пандемии ковида и удорожанием оборудования. Сюда же можно добавить тот факт, что в своё время мэрия передала в концессию водоканалу практически пришедшие в негодность Левобережные очистные сооружения. Ремонт всего этого хозяйства, как у нас водится, пошёл за счёт роста тарифа, то есть за счёт населения. Ещё один фактор — санкции, из-за которых увеличились расходы практически во всех отраслях экономики, и ЖКХ — не исключение.
Да сколько можно?!
Воронежцы к новости о росте платы за ЖКУ отнеслись с ожидаемым негодованием. «Как обычно — пенсию повысят немножко, а потом добавят и коммуналки, да столько, чтобы сожрало разницу подчистую», «Да сколько можно?! То цены, то коммуналка, то бензин — всё растет. А вот зарплаты что-то нет», «Если бы от роста тарифов качество повышалось. Мы вот платим АО “Экотехнологии” за вывоз мусора, за 10 лет ценник в четыре раза повысился. А толку? Эти “товарищи” приезжают раз в неделю, независимо от времени года», — возмущаются пользователи в соцсетях.
Депутат Воронежской городской Думы Константин Ашифин отметил, что необходимость роста тарифов со стороны «РВК-Воронеж» объяснима и понятна, однако выразил мнение, что задачи компании не должны целиком ложиться бременем на жителей.
«У РВК действительно есть серьёзные основания, в том числе рост ключевой ставки, компания уходит в минус. Однако это не должно ложиться на плечи людей. Да, у нас долгое время государство не вкладывало достаточно финансов для поддержания системы в рабочем состоянии, всё дошло до критического износа. Было предложено передать сети в концессию, но в этой сфере это было некорректное решение, ведь в итоге бизнес получил монополию. В сложившейся ситуации сложно что-то поменять из-за этого, однако государство могло бы софинансировать расходы, вместе решать эти проблемы. Мы говорим о том, что наша страна — богатейшая в мире и при этом каждый раз залезаем в карман граждан», — подчеркнул парламентарий и при этом заявил, что все представители фракции КПРФ голосовали против такого решения.
Справка.
В 2022 году тарифы на коммунальные услуги в регионе поднимались дважды: на 7,2% с 1 июля и на 9% с 1 декабря. В 2023-м повышений не было. С 1 июля 2024 г. коммунальные услуги подорожали в среднем на 9,8%, в отдельных случаях допускался рост ещё на 4,9%.
Индексы и допустимое предельное отклонение роста платы за комуслуги в регионах Черноземья с 1 июля 2025 г.
- Тамбовская область — 11,5% (+2,1%).
- Орловская область — 11,6% (+2,3%).
- Воронежская область — 11,6% (+3%).
- Белгородская область — 11,6% (+4,8%).
- Курская область — 11,6 (+4,8%).
- Липецкая область — 12% (+4,2%).