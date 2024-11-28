В Воронеже взлетит оплата комуслуг

«У РВК действительно есть серьёзные основания, в том числе рост ключевой ставки, компания уходит в минус. Однако это не должно ложиться на плечи людей. Да, у нас долгое время государство не вкладывало достаточно финансов для поддержания системы в рабочем состоянии, всё дошло до критического износа. Было предложено передать сети в концессию, но в этой сфере это было некорректное решение, ведь в итоге бизнес получил монополию. В сложившейся ситуации сложно что-то поменять из-за этого, однако государство могло бы софинансировать расходы, вместе решать эти проблемы. Мы говорим о том, что наша страна — богатейшая в мире и при этом каждый раз залезаем в карман граждан», — подчеркнул парламентарий и при этом заявил, что все представители фракции КПРФ голосовали против такого решения.