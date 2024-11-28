Стоимость новогодних елок назвали в МАРТ

В прошлом году цены были почти сопоставимые. Средняя стоимость новогоднего дерева в лесхозах составляла 16 рублей за ель или сосну от 1,1 до 2 метров. Дерево от 2,1 до 3 метров обходилась покупателям в 20 рублей. В конце декабря 2023-го белорусы купили около 145 тысяч новогодних деревьев.