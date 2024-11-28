Стоимость новогодних елок назвали в МАРТ

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Установлены примерные розничные цены на натуральные новогодние ели в 2024 году, сообщила начальник управления организации торговли и общественного питания министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Наталья Мельникова.
По ее словам, первые базары откроются в Брестской области с 18 декабря. После этого продавать главный новогодний атрибут начнут во всех регионах страны. Всего по республике будут работать 590 точек, где можно купить ели, пихты и сосны.
Представитель МАРТ рассказала БелТА, что в этом году маленькие ели до 50 см обойдутся покупателям в 5 рублей, деревья до одного метра будут стоить 13 рублей. Двухметровые пушистые красавицы — 16 рублей, до трех метров — 23 рубля.
Елочки в кадках будут продаваться от 28 рублей, букеты из лапок — от 4 рублей.
В прошлом году цены были почти сопоставимые. Средняя стоимость новогоднего дерева в лесхозах составляла 16 рублей за ель или сосну от 1,1 до 2 метров. Дерево от 2,1 до 3 метров обходилась покупателям в 20 рублей. В конце декабря 2023-го белорусы купили около 145 тысяч новогодних деревьев.
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