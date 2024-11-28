Собственников 34 квартир в аварийных домах Воронежа переселят в новое жилье в 2025 году

До конца текущего года в Воронеже осталось расселить 34 жилых квартиры, находящихся в аварийных домах. Граждан переселят в дом, который планируется сдать 1 января 2025 года. Вопрос обсуждался на заседании совместных комиссий по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям и по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному хозяйству и благоустройству в Воронежской городской думе. Об этом сообщили в пресс-службе парламента в среду, 27 ноября.
В ходе совещания депутаты одобрили корректировку муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж». Изменения затронули финансирование и некоторые параметры. В частности, уточнено количество квадратных метров, жилых помещений и людей, которые будут расселены на каждом этапе. Как пояснил руководитель управления жилищных отношений администрации Воронежа Олег Зацепин, это связано с тем, что собственники могут выбрать способ компенсации за изъятие жилых помещений. Если люди отказываются от переселения в квартиры, приобретенные муниципалитетом, то в программу вносятся соответствующие изменения.
Расходы, предусмотренные в рамках муниципальной программы на проведение мероприятий, были скорректированы с учетом установленных лимитов на 1 октября 2024 года. Председатель бюджетной комиссии Андрей Соболев обратился к администрации с просьбой составить список жилых домов, которые не были расселены в 2024—2025 годах, и представить предложения по оптимизации расходов на их содержание.
Ранее в Воронеже стартовал снос двух ветхих зданий на улице Машиностроителей. Их расселение было окончено в июле 2024 года. После этого были проведены процедуры по оформлению земельных участков и организован конкурс для выбора компании, которая будет заниматься демонтажем аварийного жилья. Работы по сносу были начаты раньше запланированного срока по договоренности с подрядчиком и по просьбе жителей.