Собственников 34 квартир в аварийных домах Воронежа переселят в новое жилье в 2025 году

Ранее в Воронеже стартовал снос двух ветхих зданий на улице Машиностроителей. Их расселение было окончено в июле 2024 года. После этого были проведены процедуры по оформлению земельных участков и организован конкурс для выбора компании, которая будет заниматься демонтажем аварийного жилья. Работы по сносу были начаты раньше запланированного срока по договоренности с подрядчиком и по просьбе жителей.