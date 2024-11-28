Казахстанские бананы успешно конкурируют по цене с импортными — Минсельхоз

Как отметил Азат Султанов, в Туркестанской области реализован инвестиционный проект, предполагающий производство порядка 1000 тонн бананов казахстанского производства. Это порядка 1% от общего импорта бананов, завезенных в Казахстан.
«В настоящее время с учетом ценовой конъюнктуры расходов на доставку стоимость этих бананов может конкурировать с ценами на внутреннем рынке. Соответственно, этот инвестпроект в реализации. Даже некий хайп есть, у них вся партия расписана, населению достанется или нет, потому что крупные сети уже очень заинтересованы закупать в больших объемах», — сказал Азат Султанов.
Он пояснил, что производство в Казахстане экзотических фруктов, таких как апельсины, бананы и мандарины возможно, но вопрос заключается в рентабельности процесса.
«В Эквадоре, Бразилии естественные природно-климатические условия позволяют выращивать без дополнительных затрат. Теплицы — это затраты на электроэнергию, затраты на отопление, затраты на различные средства защиты растений, удобрения и так далее», — отметил вице-министр.
Азат Султанов добавил, что в Туркестанской области и на западе Казахстана планируется реализовать проект по выращиванию оливок. Проведенный в этом направлении эксперимент выдал неплохие показатели.