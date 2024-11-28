Казахстанские бананы успешно конкурируют по цене с импортными — Минсельхоз

«В настоящее время с учетом ценовой конъюнктуры расходов на доставку стоимость этих бананов может конкурировать с ценами на внутреннем рынке. Соответственно, этот инвестпроект в реализации. Даже некий хайп есть, у них вся партия расписана, населению достанется или нет, потому что крупные сети уже очень заинтересованы закупать в больших объемах», — сказал Азат Султанов.