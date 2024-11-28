Ситуацию с ценами на молоко прокомментировали в Минсельхозе Казахстана

Азат Султанов отметил, что не нужно удивляться тому, что в некоторых магазинах Астаны цены на молоко подешевели.
«Как говорится: цена растет — есть вопросы, цена падает — тоже есть вопросы. В молочной отрасли у нас очень большие амбициозные планы, порядка 500 тысяч тонн, если переводить в молоко, мы импортируем молочной продукции», — сказал Азат Султанов.
Он сообщил, что создание 115 молочно-товарных ферм в течение ближайших 2−3 лет позволит Казахстану выйти на самообеспеченность этой продукцией. В Астане работают несколько крупных производителей молока.
«Их оптовая продажа в принципе стабильна. Есть вопросы ценовой политики самих сетей. Молоко относится к социально-значимым продовольственным товарам. Не 3,2%, которое мы привыкли пить, а молоко 2,5%. Поэтому колебания на рынке всегда есть. Здесь удивляться не стоит. Проблем с реализацией молочной продукции нет у наших основных поставщиков. Если остается молоко, то они его перерабатывают», — пояснил вице-министр.