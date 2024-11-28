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Ситуацию с ценами на молоко прокомментировали в Минсельхозе Казахстана

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов после пленарного заседания Сената 28 ноября 2024 года сообщил, что колебания цен на молоко на рынке обычная ситуация, сообщает Zakon.kz.

Азат Султанов отметил, что не нужно удивляться тому, что в некоторых магазинах Астаны цены на молоко подешевели.

«Как говорится: цена растет — есть вопросы, цена падает — тоже есть вопросы. В молочной отрасли у нас очень большие амбициозные планы, порядка 500 тысяч тонн, если переводить в молоко, мы импортируем молочной продукции», — сказал Азат Султанов.

Он сообщил, что создание 115 молочно-товарных ферм в течение ближайших 2−3 лет позволит Казахстану выйти на самообеспеченность этой продукцией. В Астане работают несколько крупных производителей молока.

«Их оптовая продажа в принципе стабильна. Есть вопросы ценовой политики самих сетей. Молоко относится к социально-значимым продовольственным товарам. Не 3,2%, которое мы привыкли пить, а молоко 2,5%. Поэтому колебания на рынке всегда есть. Здесь удивляться не стоит. Проблем с реализацией молочной продукции нет у наших основных поставщиков. Если остается молоко, то они его перерабатывают», — пояснил вице-министр.