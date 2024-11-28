Ситуацию с ценами на молоко прокомментировали в Минсельхозе Казахстана

«Их оптовая продажа в принципе стабильна. Есть вопросы ценовой политики самих сетей. Молоко относится к социально-значимым продовольственным товарам. Не 3,2%, которое мы привыкли пить, а молоко 2,5%. Поэтому колебания на рынке всегда есть. Здесь удивляться не стоит. Проблем с реализацией молочной продукции нет у наших основных поставщиков. Если остается молоко, то они его перерабатывают», — пояснил вице-министр.