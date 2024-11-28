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В центре занятости населения Татарстана решили сократить штат

В Татарстане сократят штат сотрудников центра занятости населения республики с 760 до 444 человек. Соответсвующий документ опубликован на сайте правительства РТ.

Все поправки внесут в постановление «Об оптимизации инфраструктуры отрасли в сфере занятости населения РТ». Постановление начнет действовать с 1 февраля 2025 года.

Мероприятия по сокращению штата поручено провести Минтруда РТ.

занятость