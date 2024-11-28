Суд обязал облздрав отремонтировать древнюю больницу в Волгограде

— Данные объекты возведены в период 1960—1966 гг. При этом капитальный ремонт производился лишь в 2000 году в боксированном отделении. В помещениях корпусов инфекционной больницы выявлены многочисленные дефекты стен, полов (отсутствие плитки), в ненадлежащем состоянии находится система отопления и т. д. , — пояснили в облпрокуратуре.