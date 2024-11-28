Суд обязал облздрав отремонтировать древнюю больницу в Волгограде

Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, поводом для проведения проверки стало неудовлетворительное техническое состояние корпусов ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая инфекционная больница № 1», что нарушает права пациентов на качественное получение медпомощи.
— Данные объекты возведены в период 1960—1966 гг. При этом капитальный ремонт производился лишь в 2000 году в боксированном отделении. В помещениях корпусов инфекционной больницы выявлены многочисленные дефекты стен, полов (отсутствие плитки), в ненадлежащем состоянии находится система отопления
Надзорный орган направил иск с побуждением отремонтировать медучреждение. Решением Кировского районного суда Волгограда исковые требования прокуратуры удовлетворены. Чиновники облздрава должны после вступления решения суда в законную силу принять меры к его исполнению в течение 6 месяцев.
Судебный акт в законную силу не вступил.