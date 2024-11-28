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За 2024 год электробусы провезли более 4 миллионов пассажиров в Перми

Средний пассажиропоток в будний день составляет 13,6 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

В Перми автобус маршрута № 81 провез за 2024 год более 4 миллионов пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Маршрут 81 автобуса соединяет крупный жилой комплекс «Погода» с центром города и железнодорожным вокзалом. За первое полугодие маршрут перевез 1,5 миллиона пассажиров. Общая цифра перевезенных пермяков за год — 4,1 миллиона.

Каждый день на линии работают 14 электробусов. За год они совершили более 49 тысяч рейсов. Средний пассажиропоток в будний день составляет 13,6 тысяч пассажиров.