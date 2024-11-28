Минэнерго России проверит крупнейшую ТЭЦ Хабаровского края

Министерство энергетики России проведёт комплексную проверку ТЭЦ-3 в Хабаровске. Об этом рассказал во время прошедшего в краевой столице открытого форума прокуратуры региона по вопросам ЖКХ представитель Дальневосточного управления Ростехнадзора. Специалисты этого ведомства также будут задействованы в инспекции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Министерство энергетики России в постоянном режиме отслеживает индекс готовности энергообъектов страны к прохождению зимнего периода. ТЭЦ-3 вроде бы была готова к началу отопительного сезона. Однако сейчас этот индекс уменьшился. Комиссии предстоит определить причины этого, — сказал в ответ на вопрос корреспондента нашего издания заместитель руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора Юрий Кадочников.
Индекс готовности электроэнергетических объектов к отопительному сезону рассчитывается на основе того, как электроэнергетические компании выполняют требования, которые установлены правилами, утверждёнными правительством РФ в постановлении № 543 от 10 мая 2017 года.
На основе этой информации электроэнергетические компании могут быстро исправить проблемы, чтобы избежать перебоев в электроснабжении и в подаче тепла и горячей воды потребителям.
Напомним, расположенная в северной части Хабаровска ТЭЦ-3 является одной из самых больших теплоэнергоцентралей в ДФО. Она работает с 1985 года. По сравнению с запущенной ещё в середине прошлого века ТЭЦ-1 она совсем молодая. Однако сбои в работе в последнее время случались и на ТЭЦ-3. Её с завидной периодичностью закрывают на ремонт. Из-за этого без горячего водоснабжения остаётся до 40% потребителей в Хабаровске.