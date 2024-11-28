Минэнерго России проверит крупнейшую ТЭЦ Хабаровского края

Напомним, расположенная в северной части Хабаровска ТЭЦ-3 является одной из самых больших теплоэнергоцентралей в ДФО. Она работает с 1985 года. По сравнению с запущенной ещё в середине прошлого века ТЭЦ-1 она совсем молодая. Однако сбои в работе в последнее время случались и на ТЭЦ-3. Её с завидной периодичностью закрывают на ремонт. Из-за этого без горячего водоснабжения остаётся до 40% потребителей в Хабаровске.